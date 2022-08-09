Хирург назвал популярные пластические операции у россиянок разного возраста

Хирург Аль-Юсеф назвал блефаропластику популярной операцией у россиянок зрелого возраста

Челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф назвал самые популярные пластические операции у россиянок разного возраста. Его комментарии приводит издание Grazia.

Согласно материалу, к коррекции носа и груди прибегают девушки в возрасте от 18 до 26 лет и это желание обусловлено потребностью нравиться не только себе, но и противоположному полу. В то же время, по наблюдениям Аль-Юсефа, женщины от 40 до 50 лет чаще обращаются за помощью к пластическому хирургу для того, чтобы сделать подтяжку лица, груди, живота, а также липосакцию.

При этом врач пояснил, что чаще всего зрелые клиентки клиник выбирают блефаропластику век. Данная операция дает значимый результат в борьбе с возрастными изменениями: взгляд становится открытым, благодаря чему пациентки выглядят так, будто помолодели на 10-15 лет, добавляет специалист.

В июне пластический хирург Павел Голованев перечислил актуальные пластические операции 2022 года. Так, в список популярных хирургических методик специалист включил блефаропластику, липофилинг, маммопластику и абдоминопластику.