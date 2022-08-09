Россия заявила об отказе США содействовать мирному разрешению кризиса на Украине

Антонов: США подливают масло в огонь конфликта, выделяя дополнительную помощь Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об отказе Вашингтона содействовать мирному разрешению кризиса на Украине. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

По его словам, американская сторона продолжает «подливать масла в огонь» украинского конфликта. «Выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса», — подчеркнул он.

Антонов добавил, что Вашингтон все больше втягивается в конфликт, «приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Москвой.

«Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», — отметил он.

Ранее Пентагон заявил, что США выделят военную помощь Украине на сумму в один миллиард долларов. Этот пакет помощи включит в себя одну тысячу противотанковых комплексов Javelin, сотни противотанковых гранатометов AT4 и 50 бронированных медицинских машин. Кроме того, Украине будут поставлены снаряды для РСЗО HIMARS, а также 75 тысяч боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии. Также в ближайшие месяцы США передадут Киеву передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

