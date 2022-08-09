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Украина получила первую партию турецких бронемашин Kirpi

Депутат Верховной Рады Мисягин заявил, что ВСУ получили 50 турецких бронемашин Kirpi

Фото: Copyleft / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили первую партию турецких бронемашин Kirpi, к имеющимся 50 машинам вскоре должны прийти еще 150 единиц. Об этом порталу «Мілітарний» сообщил депутат Верховной Рады Юрий Мисягин.

«Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждем еще полторы сотни! Пулемет, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов плюс экипаж», — заявил депутат партии «Слуга народа».

Ранее сообщалось, что правительство Германии пообещало поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже к концу этого года. При этом ранее ФРГ одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц на общую сумму 1,7 миллиарда евро.

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Дмитрий Сотак
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