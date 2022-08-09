В ЦБ объяснили указ Путина о работе банков с «токсичной» валютой

В ЦБ разъяснили указ президента России об операциях санкционных банков с бизнесом в валюте

Центробанк пояснил детали указа президента России Владимира Путина, разрешающий российским банкам, чьи средства в иностранной валюте заморожены за рубежом, приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Соответствующее объяснение ЦБ предоставил РИА Новости.

В Банке России рассказали, что закон касается только тех организаций, которые попали под санкции после вступления распоряжения в силу — 8 августа. То же касается денежных средств в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или индивидуального предпринимателя. «То есть приостановлены могут быть операции с "новыми" деньгами», — сообщили в ЦБ.

В регуляторе отметили, что нормы о приостановке банками своих обязательств перед клиентами затронут только юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Банк России уже работает над тем, чтобы клиенты переводили средства в валютах «недружественных» стран в рубли или в «дружественные» валюты. ЦБ добавляет, что введение таких мер направлено на стимулирование бизнеса избавляться от хранения денежных средств в «токсичных» валютах. В противном случае риски, в том числе заморозки средств, будут нести сами компании.

Указ, о котором идет речь, Путин подписал 8 августа. Он также касается обязательств по облигациям, выпущенным зарубежными организациями. Согласно нему, совет директоров Центробанка сможет определять максимальное значение комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. Еще ЦБ сможет установить надбавки к коэффициентам риска с учетом эмитента валюты. Надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств.