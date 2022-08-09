Стоматолог перечислила неочевидные причины повышенной чувствительности зубов

Стоматолог Михайлова: плохая гигиена полости рта провоцирует чувствительность зубов

Фруктовые соки и плохая гигиена полости рта провоцирует повышенную чувствительность зубов, уверена кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-ортодонт, пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Alliance Francaise Мария Михайлова. Эти и другие неочевидные причины подобной проблемы она перечислила эксклюзивно для «Ленты.ру».

«Чтобы разобраться в причинах повышенной чувствительности зубов, нужно сначала понять, как устроен зуб», — начала объяснение Михайлова. Она рассказала, что зуб состоит из прочного слоя эмали, более мягкого слоя с микроканальцами под названием дентин, а также пульпы, в которой находятся нервные волокна и кровеносные сосуды. Чувствительность зубов, по словам стоматолога, возникает, если «оголяется» дентин и в микроканальцы попадают раздражители.

Из-за этого человек чувствует кратковременную боль от холодной и горячей пищи, сладкого или кислого — еда является химическим раздражителем, который поступает через микроканальцы к пульпе, и нерв возбуждается, человек чувствуете боль Оксана Михайлова врач-стоматолог

Повышенная чувствительность, по мнению Михайловой, может также возникнуть из-за рецессии или опущения десны, в таком случае, корень зуба теряет свою защиту. Основная причина рецессии, как пояснила врач, в неправильной гигиене полости рта: «Если человек не вычищает тщательно мягкий зубной налет, он становится причиной пародонтита или болезни десен, из-за которой они опускаются». И наоборот, слишком агрессивная чистка зубов может также травмировать десну и привести к ее опущению, предупредила эксперт.

Кроме того, чувствительность зубов может появиться из-за стирания эмали, например, из-за эрозии или функциональной перегрузки. Так, если человек пьет кислые напитки, газировку или свежевыжатые соки, то под их воздействием эмаль размягчается и становится более подверженной травмам, рассказала стоматолог. «Например, если после таких напитков сразу почистить зубы или поесть твердую пищу (сухарики, орешки), то эмаль легко повредить. Поэтому после газировки, свежевыжатых соков, кислых ягод и фруктов стоит подождать полчаса, тщательно прополоскать рот и только потом чистить зубы», — посоветовала она.

Функциональные перегрузки, например, бруксизм или чрезмерно глубокий прикус, по словам эксперта, могут спровоцировать стирание слоя эмали. «Со временем из-за стискивания зубов происходят микросколы эмали и появляется чувствительность», — объяснила Михайлова.

Для профилактики стоматолог посоветовала периодические использовать укрепляющую зубную эмаль пасту и проводить гигиеническую чистку с реминерализирующими средствами. «Насчет пасты лучше проконсультироваться со специалистом: он подберет наиболее подходящую, которую можно использовать курсами», — отметила она. Не менее важно, по мнению эксперта, подобрать безопасную зубную щетку с мягкой щетиной, а также ограничить употребление кислотных напитков и продуктов.

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