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Стало известно о возможном отказе России от контроля в ЕАБР

Bloomberg: Россия задумала сократить долю в Евразийском банке до 50% из-за риска санкций

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия планирует отказаться от контрольного пакета акций в Евразийском банке развития (ЕАБР) — международной финансовой организации, нацеленной на содействие экономическому росту государств-участников (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан). Москва задумывается совместно с Минском сократить долю в уставном капитале до 50 процентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как стало известно агентству, новым держателем акций может стать Казахстан. В уставном капитале ЕАБР России принадлежит 65,97 процента, Белоруссии — 1 процент, Казахстану — 32,99 процента.

Bloomberg объясняет желание страны передать контроль в ЕАБР перестраховкой на случай введения санкций со стороны США и Евросоюза из-за военных действий на Украине. Многие поддерживаемые Россией организации уже попали под санкции, поэтому Москва хочет исключить риски в ситуации с кредитором.

5 августа глава ЕАБР Николай Подгузов заявлял, что сокращения доли России в инвестиционном портфеле не ожидается. По его словам, которые привел ТАСС, участие страны будет сохраняться на уровне 40 процентов. «Снижения не будет, так как очень большое количество потенциальных проектов в различных секторах находится в работе», — говорил он.

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Мария Грушко
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