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Перечислены подходящие для любого возраста вещи

The Symbol: белая рубашка названа подходящей вещью для любого возраста

Фото: Paul Weaver / Unsplash

Редакторы модного журнала The Symbol перечислили вещи, которые подходят для любого возраста. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь специалисты включили в свой список брючный костюм оверсайз. По их мнению, данную одежду можно легко сочетать с кроссовками, лоферами, туфлями, босоножками и ботильонами на каблуках. В то же время части комплекта также рекомендуется носить отдельно и смешивать с другими предметами гардероба, например, жакет с джинсами, а брюки с джемпером.

Кроме того, в подборку попали белая рубашка, объемный кардиган из трикотажа и бежевый тренч (модель дождевого плаща). Отмечается, что упомянутые вещи являются универсальными.

В заключение авторы материала выделили джинсы с высокой посадкой. Такая одежда подходит людям любой возрастной категории и никогда не выйдет из моды, утверждают журналисты.

В июле британская стилистка Доминик Саксен перечислила предметы гардероба, которые визуально омолаживают женщин. Так, эксперт заявила о необходимости отказаться от монохромных черных нарядов, поскольку данный цвет подчеркивает синяки под глазами, а также морщины на шее и лице. Помимо прочего, она порекомендовала выбирать одежду ненавязчивой расцветки вместо ярких геометрических принтов и присмотреться к оверсайз-рубашкам вместо облегающих футболок.

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Мария Винар
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