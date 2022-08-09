Российские маркетплейсы создали единую систему борьбы с контрафактом

АКИТ: маркетплейсы создали систему для борьбы с контрафактной продукцией

Российские маркетплейсы создали единую информационную систему, направленную на борьбу с контрафактной продукцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Российские онлайн-платформы договорились о совместном ведении единой цифровой информационной системы (ИС) по борьбе с контрафактной продукцией. Туда вносятся данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавце таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение», — говорится в сообщении ассоциации.

Также отмечается, что подключиться к работе системы в будущем смогут все желающие интернет-ретейлеры. Инициаторами создания системы стали Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет», реализовавшие ее в рамках саморегулирования отрасли. Главной причиной стало желание повысить доверие к интернет-торговле и обеспечить «гарантии безопасности покупок для самой широкой аудитории потребителей».