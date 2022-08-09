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Харламов высмеял звезду «Уральских пельменей»

Гарик Харламов пошутил про песни звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярный российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов высмеял звезду юмористического проекта «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова. Харламов пошутил про песни Мясникова в выпуске YouTube-шоу «Плохие спортивные новости».

«Не знаю, что больше ненавижу: когда врут или когда Вячеслав Мясников поет свою песню про бабушку», — сказал Харламов в ответ на выдуманное заявление его соведущей Яны Кошенной о том, участник чемпионата по спортивной рыбалке якобы поймал и съел 17-тонного карася.

В конце выпуска участники снова вернулись к обсуждению песен Мясникова. Оценить музыкальное творчество участника уральского коллектива Харламова попросил его другой соведущий, комик Денис Дорохов. «Да, у него, кстати, очень хорошие песни, особенно бабушка», — сыронизировал Харламов.

«У него там набор вообще. И маме, и папе, и брату. Он всех родственников "опеснил". (…) Это очень мило», — заключил комик.

Ранее Харламов пошутил над шоу «Давай поженимся!» на Первом канале и его ведущей Ларисой Гузеевой. Комик опубликовал видео с фрагментами из разных выпусков передачи. Ролик состоял из нарезок танцующих гостей шоу, в частности, видеоблогера Олега Монгола, и заканчивался кадрами двигающейся под музыку Гузеевой.

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Денис Савосин
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