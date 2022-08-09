Харламов высмеял звезду «Уральских пельменей»

Гарик Харламов пошутил про песни звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова

Популярный российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов высмеял звезду юмористического проекта «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова. Харламов пошутил про песни Мясникова в выпуске YouTube-шоу «Плохие спортивные новости».

«Не знаю, что больше ненавижу: когда врут или когда Вячеслав Мясников поет свою песню про бабушку», — сказал Харламов в ответ на выдуманное заявление его соведущей Яны Кошенной о том, участник чемпионата по спортивной рыбалке якобы поймал и съел 17-тонного карася.

В конце выпуска участники снова вернулись к обсуждению песен Мясникова. Оценить музыкальное творчество участника уральского коллектива Харламова попросил его другой соведущий, комик Денис Дорохов. «Да, у него, кстати, очень хорошие песни, особенно бабушка», — сыронизировал Харламов.

«У него там набор вообще. И маме, и папе, и брату. Он всех родственников "опеснил". (…) Это очень мило», — заключил комик.

Ранее Харламов пошутил над шоу «Давай поженимся!» на Первом канале и его ведущей Ларисой Гузеевой. Комик опубликовал видео с фрагментами из разных выпусков передачи. Ролик состоял из нарезок танцующих гостей шоу, в частности, видеоблогера Олега Монгола, и заканчивался кадрами двигающейся под музыку Гузеевой.