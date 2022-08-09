Стилистка назвала самую неудачную модель джинсов для женщин с пышными формами

Стилистка Холдер посоветовала девушкам с фигурой «яблоко» отказаться от джинсов-скинни

Стилистка Миранда Холдер назвала самую неудачную модель джинсов для женщин с пышными формами и объяснила, почему ее стоит избегать. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом themirandaholder посоветовала отказаться от джинсов-скинни девушкам с типом фигуры «яблоко», при котором грудь, талия и бедра мало отличаются в объеме, а живот зачастую округлый. Данную рекомендацию она объяснила тем, что облегающие брюки подчеркнут стройность ног, однако сделают туловище массивным.

«Как правило, фигуру "яблоко" отличают красивые ноги. Поздравляю, это — великолепно! Тем не менее возникает соблазн надеть узкие джинсы, легинсы или мини-юбку, а к ним — мешковатый верх. За счет этого вы выглядите больше, чем есть на самом деле», — отметила она. По этой причине блогерша посоветовала носить прямые или широкие джинсы, которые помогут скрыть живот и сделают фигуру визуально более пропорциональной.

Упомянутый ролик набрал более 144 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись благодарить Холдер за рекомендации. «В легинсах я похожа на куриное яйцо на зубочистках, но все равно продолжаю их носить», «То, что нужно! Спасибо», «Интересно, но я ношу скинни. Виновна», «Так мало советов для этого типа фигуры. Благодарю!» — писали юзеры.

Ранее в августе стилистка Чи Ли перечислила лучшую одежду для обладательниц широких бедер. В первую очередь она призвала женщин отказаться от длинных пиджаков или топов, а также от скинни-джинсов. Взамен эксперт порекомендовала носить брюки-клеш, платья А-силуэта и юбки на запах.