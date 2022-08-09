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Сломанный противогаз привел к гибели троих рабочих в российском регионе

В Белгородской области трое рабочих скончались в канализации из-за сломанного противогаза

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock

В Белгородской области сломанный противогаз привел к гибели троих рабочих, выполняющих ремонт в канализации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Ровеньки, где бригада рабочих меняла насос в канализационном колодце. В ходе работ у одного из мужчин повредился противогаз. Другой попытался ему помочь, однако получил ожог дыхательных путей, так как находился там без защиты. Затем в колодец на помощь спустились еще двое рабочих.

В результате вдыхания аммиачных паров трое россиян погибли. На месте работают следователи, которым предстоит выяснит обстоятельства произошедшего. «Одного из ребят доставили в больницу, за его жизнь и здоровье борются медики. Троих мужчин спасти не удалось», — добавил Гладков.

Ранее на юго-востоке Москвы 12 рабочих провалились в канализационный колодец. Экстренным службам удалось найти четырех пострадавших и извлечь их живыми. Поиски восьми человек продолжаются.

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Никита Абрамов
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