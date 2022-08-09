Власти сообщили о локализации возгорания на месте взрывов в Крыму

Аксенов заявил о локализации возгорания на аэродроме в Крыму, где произошла серия взрывов

Возгорание на аэродроме в Крыму, где произошла серия взрывов, локализовано. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в эфире передачи «Соловьев Live».

«Пожар локализован совместными усилиями Минобороны, МЧС Республики Крым и федерального МЧС», — заявил представитель власти.

О серии взрывов возле Новофедоровки в Крыму стало известно 9 августа. Очевидцы опубликовали несколько видео, на которых были видны сами взрывы и их последствия. Позже Минобороны сообщило, что взрывы произошли на аэродроме Саки.

В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Один человек — 58-летний местный житель — погиб.