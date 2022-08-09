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Двойник Мэрилин Монро рассказала о главном минусе привлекательной внешности

Двойник Мэрилин Монро Лейла Добинсон пожаловалась на оскорбления и угрозы

Жительница Великобритании Лейла Добинсон, которую считают двойником актрисы Мэрилин Монро, рассказала о главном минусе привлекательной внешности. Ее история заинтересовала журналистов Daily Mail.

Так, модель пожаловалась, что регулярно получает негативные комментарии от пользователей сети, оскорбления и даже угрозы жизни и здоровью. «Это случалось много раз. Мне приходили сообщения от анонимных пользователей, которые желали мне смерти. Кроме того, они говорили, что я уродлива. Читать их неприятно, но это делает меня сильнее», — призналась она.

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Добинсон рассказала, что стать манекенщицей ее вдохновила мать, которая говорила, что она может стать «следующей Мэрилин Монро». Так, девушка разглядела в себе сходство со знаменитостью, после чего покрасила волосы в светлый оттенок, стала использовать алую помаду и носить винтажную одежду. «Обожаю быть в центре внимания! Стать звездой — моя мечта и я знаю, что осуществлю ее», — добавила она.

В мае австралийская художница Бриттани Диксон поразила пользователей сети своим сходством с Кейт Миддлтон. Девушка призналась, что относится к этому положительно, так как восхищается супругой принца Уильяма. Кроме того, она подала заявку на участие в шестом сезоне сериала «Корона» на Netflix, посвященного правлению королевы Великобритании Елизаветы II.

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Полина Гераскина
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