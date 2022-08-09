В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине

Глава генштаба Канады Уэйн Эйр отказался говорить о присутствии военных на Украине

Глава генштаба Канады Уэйн Эйр не стал комментировать сообщения о том, участвуют ли на Украине канадские военные. Таким образом он ответил на вопрос CBC.

Не так давно Global News и New York Times сообщали, что солдаты специальных подразделений Канады находятся на Украине и готовят военных к ведению боя, помогают им с транспортировкой боеприпасов и проводят разведывательные мероприятия. Эйр назвал такие материалы СМИ «разочаровывающими».

В беседе с телеканалом он также заявил, что генеральный штаб никогда не скажет «о негласных или деликатных специальных операциях». Эйр пояснил, что не собирается «подтверждать или отрицать» сообщения о войсках страны на Украине. «Если бы это было правдой, это поставило бы наши войска под угрозу», — добавил он. В заключение глава генштаба сказал, что никто не хочет подвергать опасности канадских военных.

Министр обороны Анита Ананд также рассказала, что Канада с 2015 года учила более 33 тысяч украинских военных по программе UNIFIER. Миссию продлили до марта 2025 года. Также страна скоро отправит в Великобританию 225 специалистов для подготовки военных Украины по программе, сосредоточенной на навыках, необходимых для боевых действий на передовой.

В мае премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере 38,7 миллиона долларов. В пакет помощи включили артиллерию, боеприпасы и легкие бронированные машины гражданского назначения.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.