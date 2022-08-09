В Крыму заявили о введении исчерпывающих мер по защите от внешней угрозы

Глава Крыма Аксенов заявил о принятии исчерпывающих мер по защите от внешней угрозы

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике приняли исчерпывающие меры по защите от внешней угрозы. Об этом он сообщил в эфире канала «Соловьев Live».

Аксенов подчеркнул, что введение необходимых мер в Крыму обеспечивает почти 100-процентную безопасность жителей республики.

«Меры, которые принимаются на сегодня как к самым охраняемым объектам, так же охраняется и территория Крыма... На данный момент, с точки зрения внешней угрозы, исчерпывающие меры приняты в полном объеме. В жизни быть может все, но на 99 процентов этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность», — подчеркнул он.

Глава республики добавил, что меры для обеспечения безопасности в Крыму принимают министерство обороны, ФСБ, МВД и Росгвардия.

Ранее в Крыму ввели желтый уровень террористической опасности. Он будет действовать с 20:00 9 августа до 20:00 24 августа 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.

Несколько взрывов произошли на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в Крыму 9 августа. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая одного ребенка. Один человек погиб.