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В Крыму ввели желтый уровень террористической опасности

Аксенов сообщил о введении в Крыму желтого уровня террористической опасности

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В некоторых городских округах Крыма вводится желтый (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что желтый уровень будет действовать с 20:00 9 августа до 20:00 24 августа 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.

Кроме того, высокий уровень опасности введут на объектах ряда региональных министерств, а также Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики.

«Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления», — добавил Аксенов.

О нескольких взрывах на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в Крыму стало известно 9 августа. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб.

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Никита Абрамов
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