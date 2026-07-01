Популярность заплыва через Босфор после гибели Свечникова оценили

РИА Новости: Заплыв через Босфор не пользуется спросом после гибели Свечникова

Межконтинентальный заплыв через Босфор, на котором в 2025 году погиб российский пловец Николай Свечников, в этом сезоне не пользуется спросом. Как выяснило РИА Новости, регистрация на соревнование остается открытой, хотя обычно все места разбирались в течение нескольких часов.

Организаторы перенесли старт регистрации на апрель, на два месяца позже обычного срока. Несколько сотен российских спортсменов выразили намерение участвовать и готовились приобрести слоты из квоты в 350 мест на страну. Однако на данный момент, по информации агентства, сроки для иностранных участников вновь продлены — теперь до 15 июля. Для граждан Турции регистрация завершилась 21 июня. Финальный список пловцов будет опубликован 20 июля, а сам заплыв состоится 23 августа.

В правилах нынешнего года появились новые положения. В частности, организаторы ввели обязательное использование буя: участники без него не будут допущены к старту, а снявшие его во время дистанции рискуют дисквалификацией. Конкретный дизайн буя пока не разглашается, но традиционно это яркий, чаще оранжевый предмет, который помогает выделять пловца на воде.

Семья погибшего Николая Свечникова и его адвокат неоднократно призывали организаторов ввести обязательные буи для оперативного поиска участников в случае чрезвычайных ситуаций. Теперь это требование, наконец, включено в регламент.

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