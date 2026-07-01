Перечислены случаи повышения банком платежа по кредиту

Экономист Любецкий: Банк при нарушении графика погашения повысит платеж по кредиту

Доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Владимир Любецкий в беседе с «Газетой.Ru» разъяснил, в каких ситуациях банк может увеличить размер обязательного платежа по займу.

По его словам, это происходит не беспричинно, а в случаях, когда истекает льготный период, меняется структура выплат либо заемщик допускает просрочки. Кроме того, для кредитов в иностранной валюте размер платежа зависит от курса рубля: при его ослаблении выплаты растут. Также возможны займы с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке или иному индикатору.

Экономист также назвал условия, при которых досрочное погашение кредита становится выгодным. Во-первых, если ставка по кредиту высока (с учетом реальной ставки), а свободные средства не приносят сопоставимого дохода — в этом случае разумнее снизить долговую нагрузку. Во-вторых, при аннуитетных платежах досрочное погашение эффективно на начальном этапе. В-третьих, если заемщик ожидает замедления инфляции — это приведёт к увеличению реальной долговой нагрузки, и имеет смысл погасить долг заранее.

Кроме того, Любецкий обратил внимание на психологический аспект: если человек не уверен в своей финансовой дисциплине, лучше направить свободные деньги именно на погашение кредита, а не на рискованные вложения.

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