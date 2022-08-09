Пелоси отказалась сожалеть о своем визите на Тайвань

Спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань «стоил того»

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань, который состоялся 2 августа, стоил того. Об отказе политика сожалеть о своей поездке на остров сообщает Reuters.

«Мы не можем позволить китайскому правительству изолировать Тайвань. Они не будут указывать, кто может посещать Тайвань», — заявила политик. Она добавила, что представители как Республиканской, так и Демократической партий США поддержали визит американской делегации на остров.

Ранее глава МИД КНР и член Госсовета Ван И заявил, что США спланировали визит Пелоси на Тайвань, чтобы создать кризис в регионе и усилить там свое военное присутствие. Он отметил, что США «имеют обыкновение» создавать проблемы, чтобы потом «использовать их для реализации своих стратегических замыслов».