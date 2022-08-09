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Пелоси отказалась сожалеть о своем визите на Тайвань

Спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань «стоил того»

Фото: Kento Nara / Globallookpress.com

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань, который состоялся 2 августа, стоил того. Об отказе политика сожалеть о своей поездке на остров сообщает Reuters.

«Мы не можем позволить китайскому правительству изолировать Тайвань. Они не будут указывать, кто может посещать Тайвань», — заявила политик. Она добавила, что представители как Республиканской, так и Демократической партий США поддержали визит американской делегации на остров.

Ранее глава МИД КНР и член Госсовета Ван И заявил, что США спланировали визит Пелоси на Тайвань, чтобы создать кризис в регионе и усилить там свое военное присутствие. Он отметил, что США «имеют обыкновение» создавать проблемы, чтобы потом «использовать их для реализации своих стратегических замыслов».

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Виктория Кондратьева
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