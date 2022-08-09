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В iPhone вернули утраченную функцию

CNBC: Apple добавила в iOS 16 функцию отображения процента заряда

Фото: Unsplash

Apple вернула в iOS функцию отображения процента заряда батареи. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Журналисты медиа обратили внимание на новую бета-версию iOS 16, в которую разработчики добавили отображение заряда в процентах. Данная функция, появившаяся в iOS 16 beta 5, позволяет наблюдать за уровнем заряда аккумулятора, не заходя в настройки телефона. Опция была доступна на смартфонах Apple до 2017 года, затем с выходом iPhone X компания ливкидировала данный значок. Однако он остался на телефонах с кнопкой Home.

Чтобы вернуть утраченную ранее функцию на смартфон Apple, нужно обновить аппарат до новой бета-версии и перейти в настройки. Там опцию можно активировать переключением соответствующей кнопки. По словам авторов, значок с процентом заряда расположен непосредственно на иконке батареи и не мешает другим элементам — значку Wi-Fi и уровня сигнала сотовой связи.

Журналисты обратились к Apple за комментарием, но не получили оперативного ответа. Неизвестно, сохранится ли данная опция в публичной версии iOS 16. Релиз новой операционной системы для iPhone ожидается осенью.

В начале августа стало известно, что новая ОС для планшетов Apple iPad выйдет с задержкой на месяц. Причиной срыва iPadOS 16 стали технические проблемы.

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Андрей Ставицкий
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