Релиз ОС от Apple сорвали

Bloomberg: Apple отложила выхода iPadOS 16 для планшетов из-за технических проблем

Новая ОС для планшетов Apple iPad выйдет с задержкой на месяц. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам информированных источников, в компании приняли решение отложить релиз iPadOS 16 — новой версии операционной системы для планшетов Apple. ОС выйдет примерно на месяц позже, чем было запланировано ранее. Причиной срыва назвали технические проблемы.

Последние несколько лет Apple выпускала новые версии ОС для смартфонов и планшетов — iOS и iPadOS — практически синхронно. Близкие к американской компании источники рассказали, что iOS 16 появится в сентябре, а выход iPadOS 16 будет отложен до октября. Дополнительный месяц нужен для того, чтобы инженеры Apple решили проблему с режимом многозадачности Stage Manager.

По словам специалистов, в ходе бета-тестирования система подверглась критике со стороны некоторых разработчиков и пользователей за ошибки, запутанный интерфейс и отсутствие совместимости с большинством iPad. Инсайдеры Bloomberg сообщили, что октябрьская премьера iPadOS 16 может совпасть с анонсом новых планшетов — iPad Pro с чипом M2 и классического iPad с разъемом USB-C. Анонс аппаратов серии iPhone 14 ожидается в сентября.

В конце июля Apple сообщила о рекордной прибыли и 48 миллионах смартфонов, проданных во втором квартале. В компании также заявили о достижении операционной прибыли в размере 21,1 миллиарда долларов.