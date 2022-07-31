Поставлен рекорд по продажам iPhone

Appleinsider: Apple продала рекордное количество iPhone за последние 10 лет

Apple сообщила о рекордной прибыли и 48 миллионах смартфонов, проданных во втором квартале. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Американская компания в финансовом отчете за второй квартал заявила о достижении операционной прибыли в размере 21,1 миллиарда долларов. Также в Apple рассказали, что выручка с продаж iPhone выросла на три процента и составила 40,6 миллиарда долларов. По оценке Strategy Analytics, за указанный период IT-гигант также поставил на рынок рекордное количество смартфонов.

По оценке агентства, во втором квартале Apple заняла второе место на рынке смартфонов с долей в 16 процентов — компания реализовала 48 миллионов аппаратов. Специалисты подчеркнули, что это самый успешный квартал за последние 10 лет — только во втором квартале 2012 году корпорация поставила на рынок больше телефонов.

«У Apple был хороший квартал вместе с серией iPhone 13, которая продолжала наращивать объемы продаж в США, Китае и на других ключевых рынках», — заявил директор Strategy Analytics Вуди О.

На первом месте по поставкам смартфонов оказалась Samsung — корейская компания заняла долю в 22 процента, отправив на рынок 63 миллиона девайсов. В топ-3 также вошла китайская Xiaomi — доля 14 процентов и 40 миллионов устройств.

В конце июля источники DigiTimes рассказали, что Apple приготовилась реализовать до конца года рекордное количество смартфонов. Это решение могло быть связано с повышенными продажами iPhone в июле.