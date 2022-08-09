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Исчезновение слов о Зеленском из интервью основателя Pink Floyd CNN опровергли

CNN не вырезал из интервью основателя Pink Floyd слова о Зеленском и Минских соглашениях

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский телеканал CNN не вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения. На то, что полный ролик остался доступен в нескольких источниках, в том числе на сайте CNN, обратил внимание телеканал «Звезда».

Фрагмент интервью с Уотерсом появился на сайте и на YouTube-канале CNN с комментарием от ведущего Майкла Смеркониша и других журналистов. Именно в соответствующем отрывке слова основателя Pink Floyd обрываются после призыва к президенту США Джо Байдену прекратить подначивать Зеленского.

Однако новость о полном исчезновении этого фрагмента опровергли: старая версия интервью доступна и на сайте CNN, и на YouTube. Как стало известно, оно было опубликовано 6 августа. В интервью Уотерс спорил с Смерконишем о роли США в мировых конфликтах и обсуждал ситуацию на Украине и Тайване. Помимо этого, в видео основатель Pink Floyd посоветовал журналисту почитать книги и поглубже погрузиться в контекст происходящего, ведь, по его словам, именно США постоянно становятся инициатором конфликтов и напряженности в мире.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что CNN вырезал из интервью Уотерса слова о поддержке Зеленским Минских соглашений. «Почему они (США — прим. «Ленты.ру») не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений..., когда его избрали [на пост президента] 73 процента населения Украины? После этого кто-то нашептал ему на ухо, или он полностью поменял свое мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении Минских соглашений, и примирении с соседями из России», — поинтересовался он в полной версии интервью.

Тем не менее в версии разговора, опубликованной на сайте телеканала, осталась только часть его фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.

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Асель Минбаева
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