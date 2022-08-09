Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Херсоне поймали разбрасывавшего мины-лепестки диверсанта

РИА Новости: в Херсоне поймали диверсантов с минами-лепестками и вражескими «маячками»

Фото: РИА Новости

Российские силовики в Херсоне поймали диверсанта, который минировал город запрещенными противопехотными минами «Лепесток» и разбрасывал «маячки» для наводки тяжелой артиллерии. Злоумышленник задержан. Об этом РИА Новости сообщил источник.

По данным собеседника агентства, выявить диверсанта помогла его жена. Женщина выступила за проведение специальной военной операции и, узнав об «антироссийских указаниях», которые ее супругу давало начальство на железной дороге в Херсоне, сообщила об этом российским бойцам.

«После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», — передал ее показания собеседник агентства.

Уточняется, что один из наводчиков был уничтожен, двоих удалось взять живым.

В начале августа власти Запорожья выселили с территории региона местного жителя за провокации и диверсии. Такая общественная мера порицания была вынесена в отношении местного жителя Олобеенко И.М. за то, что он «разжигал рознь и вражду среди своих же соседей и друзей, заслужив этим общественный остракизм».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада
В японской префектуре проведут отдельные похороны Абэ
Мужчина обнаружил неожиданную находку у дома и озадачил пользователей
В обыске имения Трампа принимали участие около ста агентов ФБР
Оценено влияние татуировок американки Грайнер на жизнь в российской тюрьме
Раскрыта продолжительность обыска поместье Трампа агентами ФБР
Промышленный альпинист рассказал о встрече с полицией на крыше в Москве
Женщина решила избавиться от второго подбородка и осталась с «внешностью курицы»
В Херсоне поймали разбрасывавшего мины-лепестки диверсанта
В Австрии рассказали об уровне поддержки Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.