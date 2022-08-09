В Херсоне поймали разбрасывавшего мины-лепестки диверсанта

РИА Новости: в Херсоне поймали диверсантов с минами-лепестками и вражескими «маячками»

Российские силовики в Херсоне поймали диверсанта, который минировал город запрещенными противопехотными минами «Лепесток» и разбрасывал «маячки» для наводки тяжелой артиллерии. Злоумышленник задержан. Об этом РИА Новости сообщил источник.

По данным собеседника агентства, выявить диверсанта помогла его жена. Женщина выступила за проведение специальной военной операции и, узнав об «антироссийских указаниях», которые ее супругу давало начальство на железной дороге в Херсоне, сообщила об этом российским бойцам.

«После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», — передал ее показания собеседник агентства.

Уточняется, что один из наводчиков был уничтожен, двоих удалось взять живым.

В начале августа власти Запорожья выселили с территории региона местного жителя за провокации и диверсии. Такая общественная мера порицания была вынесена в отношении местного жителя Олобеенко И.М. за то, что он «разжигал рознь и вражду среди своих же соседей и друзей, заслужив этим общественный остракизм».