Российским мужчинам назвали эффективное средство для продления полового акта

Врач Данилов: аминокислота аргинин поможет усилить эрекцию и продлить половой акт

Аминокислоты L-карнитин и аргинин являются эффективными средствами для повышения потенции, сообщил врач-уролог, андролог, кандидат медицинских наук Александр Данилов. В беседе с «Известиями» медик рассказал о том, какое влияние эти органические соединения могут оказать на здоровье российских мужчин.

По словам Данилова, L-карнитин, который используют в фитнесе в качестве популярной спортивной добавки для повышения физической выносливости, также поможет укрепить сосуды и сердце и усилить потенцию. Он заявил, что эта аминокислота также способна улучшить качество, количество и подвижность спермы, поэтому она незаменима для мужчин, которые планируют зачатие ребенка.

Не менее важной для мужчин аминокислотой уролог назвал аргинин, главная задача которого в организме заключается в строительстве и переносе оксида азота. «Оксид азота (NO) является мощным природным вазодилятатором (расширяет сосуды). Благодаря этой функции аргинин улучшает микроциркуляцию (кровообращение) в области органов малого таза, что ведет к усилению эрекции и продлению полового акта», — объяснил Данилов.

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