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Венсенский замок во Франции откроют для россиян

Минобороны Франции: Венсенский замок в Париже будет снова открыт для россиян

Фото: Selbymay / Wikimedia

Во Франции российским туристам вновь открыли доступ в Венсенский замок в Париже, куда ранее россиян не пускали в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя Минобороны Франции.

Отмечается, что Венсенский замок затронул этот запрет, так как он относится не только к Министерству культуры как музей, но и к Министерству обороны Франции как исторический военный объект. Подчеркнуто, что со среды, 10 августа, россияне смогут спокойно посещать замок.

Ранее сообщалось, что посещение средневекового Венсенского замка, расположенного недалеко от Парижа, ограничено для граждан России. Как пояснили в ведомстве, замок Венсен является военным объектом — в частности, в здании находится один из центров исторической службы министерства, а также ее архивы. Доступ к таким объектам для россиян ограничен из-за событий на Украине, пояснили в министерстве.

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Татьяна Антоненко
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