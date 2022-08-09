В Кремле отреагировали на рост рейтинга Путина в Германии и Австрии

Песков заявил, что в Кремле не видят перемен в отношении властей ФРГ и Австрии к России

В Кремле не видят перемен в отношении властей ФРГ и Австрии к России, но надеются, что они наступят. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в Москве ожидают, что «избиратели сами порекомендуют определенные корректировки по отношению к нашей стране и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают».

Таким образом в Кремле отреагировали на материал обозревателя австрийской газеты Wiener Zeitung Герхарда Лехнера о том, что в Германии и Австрии вырос уровень поддержки России и президента Владимира Путина. Автор материала также подчеркнул, что идея о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев обманчива.