Украинская легкоатлетка-чемпионка потребовала полного отстранения россиян

Украинская чемпионка мира в тройном прыжке Ольга Саладуха потребовала отстранения россиян

Чемпионка мира в тройном прыжке, украинская легкоатлетка Ольга Саладуха в интервью YouTube-каналу «Прямой FM» потребовала, чтобы российские спортсмены были полностью отстранены от международных соревнований.

«Если они русские, то мы потребовали, что ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены — нигде не должно быть российских представителей. Хотя бы в нынешнее время они должны быть отстранены», — заявила спортсменка.

Она рассказала, что каждая из украинских федераций начала писать обращения к мировым спортивным организациям, заявляя, что Украина не хочет соревноваться вместе с Россией. «Спортсмены даже не выходили на дорожку. Они говорили: "Мы будем бойкотировать эти соревнования". Европейские страны постепенно стали отстранять», — добавила Саладуха.

Украинка завоевала золото чемпионата мира в 2011 году. На ее счету также бронза Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.