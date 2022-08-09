Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Выявлено влияние климатических изменений на уровень самоубийств

GeoHealth: глобальное потепление приведет к увеличению самоубийств на четыре процента

Фото: Ink Drop / Shutterstock

Ученые из Агентства по охране окружающей среды США выявили влияние климатических изменений на уровень самоубийств. Выводы исследования опубликованы в журнале GeoHealth.

В ходе работы специалисты разработали специальную модель, которая включала в себя данные о частоте самоубийств, прогнозы шести климатических моделей, а также прогнозы численности населения. Оказалось, что потепление на один-шесть градусов Цельсия может привести к увеличению числа самоубийств на 283-1660 каждый год, что на четыре процента больше, чем в 2015 году.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

В августе 2022 года международная исследовательская команда, возглавляемая сотрудниками Кембриджского университета, заметила, что последствия глобального потепления могут оказаться более катастрофическими для человечества, чем предполагалось ранее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада
Оценена готовность россиян поддержать возможное наступление на Киев
Стало известно о росте цен на квартиры в новостройках бизнес-класса в Москве
Трусы принца Гарри выставили на продажу после игры на раздевание
Назван день подписания Байденом протокола о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Выявлено влияние климатических изменений на уровень самоубийств
США отказали россиянину Виннику в освобождении под залог из тюрьмы
Главного тренера «Химок» Юрана уволили
Аналитик спрогнозировал курс рубля
Умер взятый в плен на «Азовстали» участник украинской группировки «Медведи SS»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.