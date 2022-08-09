Выявлено влияние климатических изменений на уровень самоубийств

GeoHealth: глобальное потепление приведет к увеличению самоубийств на четыре процента

Ученые из Агентства по охране окружающей среды США выявили влияние климатических изменений на уровень самоубийств. Выводы исследования опубликованы в журнале GeoHealth.

В ходе работы специалисты разработали специальную модель, которая включала в себя данные о частоте самоубийств, прогнозы шести климатических моделей, а также прогнозы численности населения. Оказалось, что потепление на один-шесть градусов Цельсия может привести к увеличению числа самоубийств на 283-1660 каждый год, что на четыре процента больше, чем в 2015 году.

В августе 2022 года международная исследовательская команда, возглавляемая сотрудниками Кембриджского университета, заметила, что последствия глобального потепления могут оказаться более катастрофическими для человечества, чем предполагалось ранее.