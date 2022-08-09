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Осужденный притворился рабочим и попытался сбежать из СИЗО «Бутырка»

В Москве 31-летний осужденный притворился рабочим и попытался сбежать из СИЗО «Бутырка»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве 31-летний осужденный за разбой мужчина попытался сбежать из СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину вместе с шестью другими заключенными доставили в изолятор из Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского. В пункте осмотра он присоединился к группе рабочих, занимавшихся ремонтом, и, притворившись одним из них, попытался покинуть «Бутырку».

Однако побег не удался, так как сотрудники ФСИН остановили осужденного на КПП и задержали его. По факту случившегося проводится проверка.

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Елизавета Новикова
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