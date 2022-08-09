Российские полицейские пострадали при чистке табельного оружия

В Сызрани двое полицейских получили ранения при чистке табельного оружия, идет проверка

В Сызрани пострадали двое сотрудников полиции в результате инцидента в отделе МВД. Об этом сообщает местное издание «КВТ-Луч».

8 августа в комнате выдачи и чистки оружия оперативный дежурный выдал сержанту полиции пистолет Макарова с боевыми патронами. При этом коллега сообщил силовику о необходимости чистки оружия. Не проверив отсутствие магазина с боеприпасами, дежурный снял пистолет с предохранителя и показал на загрязнение, имеющие на оружии, после чего произвел контрольный спуск в пол. Пуля срикошетила и ранила сержанта в предплечье, а также находившегося в помещении капитана — он получил поверхностную огнестрельную рану левой кисти.

Информацию о ранении полицейских подтвердила пресс-служба областного управления МВД России. Там пояснили, что во время чистки табельного оружия были ранены двое полицейских. Их госпитализировали в больницу Сызрани. В МВД идет служебная проверка по факту инцидента.