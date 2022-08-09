В Калуге начался суд над лучшим летчиком авиаполка из-за гибели трех офицеров

В Калуге судят замкомандира эскадрильи Ту-22 из-за гибели трех старших офицеров на учениях

Гарнизонный военный суд в Калуге приступил к рассмотрению уголовного дела заместителя командира эскадрильи Ту-22М3 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка майора Алексея Скворцова, которого обвиняют в гибели трех старших офицеров на учениях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вторым фигурантом дела является техник Игорь Аристов.

23 марта 2021 года на аэродроме Шайковка в Калужской области во время учений произошла трагедия, в результате которой погибли командир части полковник Вадим Белослюдцев, штурман полка майор Денис Султанов и штурман-инструктор подполковник Александр Подсобляев. Учения предполагали отработку экстренного поднятия боевых машин в воздух при нападении на аэродром условного противника. В них принимал участие Скворцов, являющийся одним из лучших летчиков полка.

По версии следствия, техник Аристов провел проверку боевой машины перед взлетом, после чего Скворцов занял место пилота. Его должны были инспектировать старшие офицеры. Белослюдцев расположился в правом кресле помощника командира Ту-22М3, Султанов и Подсобляев сели в кабине позади него и Скворцова. Он в этот момент начал подготовку к старту, подключая системы бомбардировщика. Внезапно из стоящей на земле машины катапультировались проверяющие офицеры, они разбились при падении на бетонное покрытие аэродрома.

Скворцова и Аристова обвинили в нарушении правил подготовки к полетам дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, которые привели к тяжким последствиям — гибели трех человек. Подсудимые не признают своей вины, настаивая на технической неисправности самолета, прошедшего перед учениями ремонт. Некачественная работа могла привести к случайному срабатыванию катапультирования.