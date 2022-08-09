Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин ранил двоих прохожих во время стрельбы из охотничьего ружья по двору

В Кургане 52-летний мужчина ранил двоих прохожих во время стрельбы из охотничьего ружья

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кургане полицейские и росгвардейцы задержали 52-летнего россиянина, ранившего из ружья 23-летнего и 27-летнего молодых людей. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД.

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 9 августа возле дома на улице Кравченко. Мужчина из окна квартиры несколько раз выстрелил в сторону двора, из-за чего двое человек получили незначительные телесные повреждения. Им была оказана медпомощь.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы. Известно, что ружье было официально оформлено.

12 июля сообщалось, что в центре Москвы мужчины устроили стрельбу с балкона квартиры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
На авиабазе в Крыму произошла серия взрывов
Словакия подтвердила остановку прокачки нефти через трубопровод «Дружба»
Власти сообщили о пяти пострадавших из-за взрывов в Крыму
Кокорина оценили в два мешка картошки
Поставленные Украине американские дроны выставили на продажу на черном рынке
Лукашенко призвал торговать с ЕС даже в условиях санкций
Валерия потеряла голос из-за коронавируса и отменила ближайшие концерты
Пелоси сравнила Си Цзиньпина с испуганным хулиганом
В Москве предложили пожить в антресоли
Венгрия захотела заплатить за транзит российской нефти через Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.