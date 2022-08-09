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Трусы принца Гарри выставили на продажу после игры на раздевание

TMZ: стриптизерша решила продать трусы принца Гарри за миллион долларов

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Бывшая стриптизерша выставила на аукцион нижнее белье принца Гарри, которое он оставил ей после своего скандального путешествия в Лас-Вегас и игры в бильярд на раздевание. Об этом сообщает TMZ.

В августе 2012 года принц Гарри поехал в Лас-Вегас, чтобы повеселиться с друзьями перед службой в Афганистане. Сохранить вечеринку в секрете не удалось. Снимки Гарри, на которых он был запечатлен обнаженным вместе с некоей девушкой, появились сначала на сайте TMZ, а затем на первых полосах британских таблоидов. Королевской семье пришлось подтвердить их подлинность.

Спустя десять лет бывшая стриптизерша Кэрри Рояль решила, что настал подходящий момент для того, чтобы выставить на продажу свой трофей — трусы принца. По ее словам, именно она находилась в номере отеля вместе с Гарри, когда он разделся догола во время игры в бильярд. Кроме того, она выставила на аукцион платье и купальник, которые были на ней в ту ночь. Стриптизерша надеется, что сможет продать нижнее белье за миллион долларов (60,9 миллиона рублей).

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Стартовая цена лота — 10 тысяч долларов (609,8 тысячи рублей). Если ставки достигнут 800 тысяч долларов (48,7 миллиона рублей), победитель получит винтажную трехлитровую бутылку розового шампанского Dom Pérignon 1996 года, обернутую в золото весом 24 карата стоимостью более 200 тысяч долларов (12,1 миллиона рублей). Часть выручки с аукциона женщина намерена перевести в благотворительный фонд принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее сообщалось, что принц Гарри закончил работу над книгой мемуаров, которую называют скандальной из-за ожидающегося разоблачения королевской семьи. О содержании книги пока ничего неизвестно, однако считается, что бабушка принца, королева Елизавета II, будет представлена там исключительно в положительном свете.

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Алиса Дмитриева
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