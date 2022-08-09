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Стало известно о планах СКЦ досмотреть украинские сухогрузы

Минобороны Турции сообщило, что СКЦ досмотрит украинские сухогрузы

Фото: Press service of the Ministry of the Ukrainian Sea Ports Authority / Reuters

Представители Совместного координационного центра (СКЦ) досмотрят четыре украинских сухогруза с продовольствием, которые прибыли в Стамбул 8 августа. Об этом сообщает министерство обороны Турции, передает ТАСС.

«В ближайшие часы будет проведен досмотр четырех судов, которые в понедельник вечером бросили якорь у района Ахыркапы», — рассказали в ведомстве.

9 августа министерство обороны Турции заявило, что из украинского портового города Черноморск в море вышли два судна с зерном. В Минобороны рассказали, что корабль MV OCEAN LION с 64 тысячами тонн кукурузы отправится в Южную Корею, а судно MV RAHMI YAGCI 5,3 тысяч тонн проследует в Стамбул.

Представители России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля.

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Николай Чигасов
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