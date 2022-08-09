Из порта Украины вышли новые судна с зерном

Минобороны Турции сообщило о новых суднах с зерном, вышедших из порта Украины

Министерство обороны Турции заявило, что из украинского портового города Черноморск в море вышли два судна с зерном. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что корабль MV OCEAN LION с 64 тысячами тонн кукурузы отправится в Южную Корею, а судно MV RAHMI YAGCI 5,3 тысяч тонн проследует в Стамбул.

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле назвал условие для допуска судов в украинские порты. В руководстве по осуществлению соглашения о вывозе зерна указано, что на борту таких судов не должно быть никаких грузов. В документе говорится, что по прибытии судна в зону досмотра в Турции на его борт поднимется инспекционная бригада Центра.

Представители России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля.