59-летний Сергей Зверев в плавках удивил фанатов подтянутым телом

Стилист Сергей Зверев появился в плавках на балконе и восхитил фанатов подтянутым телом

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев поделился видео в откровенном образе и удивил поклонников. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя знаменитость опубликовал ролик с отдыха в Сочи, на котором он позирует на балконе номера отеля в плавках оранжевого цвета. На размещенных кадрах мужчина запечатлен с распущенными волосами спиной к фотографу. «Завидую людям, которые на отдыхе могут спокойно искупаться (...) Только положил свое звездное тело — через пару минут куча народа с телефонами. Ну вот как отдыхать?» — пожаловался артист в описании к публикации, которая набрала 62 тысячи просмотров.

Подписчики, в свою очередь, восхитились подтянутым телом Зверева, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Какая прекрасная фигура», «Звездное тело! И прекрасное!», «Какой вы классный», «Как же не сфотографировать такого красавчика?», «Какая красота на балконе стоит», — высказывались фанаты.

В феврале 2021 года Сергей Зверев разместил армейское фото и восхитил поклонников. Стилист поздравил всех, кто служил в армии, с Днем защитника Отечества и поделился армейским снимком. «Вам так идет форма!» — писали пользователи сети в комментариях под фотографией.