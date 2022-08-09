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Постоялец отеля в Таиланде выпал из окна спустя час после заселения и погиб

Турист из Австралии выпал из окна номера отеля на 17 этаже в Таиланде и погиб

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Паттайе (Таиланд) австралийский турист погиб после падения с 17 этажа. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, 40-летний мужчина из Аделаиды выпал из окна своего номера отеля спустя час после заселения. На место случившегося прибыли парамедики и сотрудники полиции. Путешественник скончался моментально из-за полученных травм, несовместимых с жизнью.

Правоохранительные органы начали проверку случившегося. Причины, из-за которых постоялец гостиницы выпал из окна, остаются неизвестными.

Отмечается, что это уже второй случай падения туриста с высоких этажей на курорте за последнее время. В июне 19-летний путешественник погиб, сорвавшись с террасы отеля.

Ранее в мае российская туристка разбилась насмерть в Таиланде, упав с восьмого этажа высотного здания. Несчастный случай произошел в курортном городе Патонг на западном побережье острова Пхукет.

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Мария Гейн
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