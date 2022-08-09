Валерия потеряла голос из-за коронавируса и отменила ближайшие концерты

Певица Валерия лишилась голоса из-за коронавируса и отменила ближайшие концерты

54-летняя Народная артистка России, эстрадная певица Валерия лишилась голоса из-за перенесенного коронавируса. Об этом сообщает «Пятый канал».

Исполнительница призналась, что не может выступать на сцене вживую из-за перенесенной месяц назад болезни, вследствие которой у нее появилась заложенность в груди. А поскольку артистка не выступает под фонограмму, ей пришлось перенести концерты, запланированные на сентябрь.

«Я не могу совершенно петь, у меня заложено все в груди, под фонограмму не умею, живьем совершенно не получается, невозможно», — пояснила Валерия.

В середине июня стало известно, что австралийский актер Хью Джекман повторно заразился коронавирусом после выступления на премии «Тони». Артист отметил, что из-за болезни не сможет участвовать в постановке на Бродвее «Музыкант», поэтому его заменит Макс Клейтон.