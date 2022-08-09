Родители похудели на 95 килограммов после замечания сына

The Mirror: супруги Стюарт сбросили 95 килограммов после того, как сын назвал мать толстой

38-летние родители Нерисса и Крис Стюарт из Лос-Анджелеса, Калифорния, сбросили 95 килограммов после замечания сына. Об истории похудения супругов сообщает The Mirror.

Пара много лет вела активный образ жизни, но после свадьбы в 2014 году и мужчина, и женщина начали набирать вес. К 2019 году Крис весил 142 килограмма, а Нерисса — 111. Переломный момент для супругов наступил после того, как их младший сын назвал мать толстой.

Крис начал изучать информацию о бариатрических операциях, помогающих похудеть за счет коррекции объема желудка. В июле 2019 года супруги прошли консультацию у хирурга и сделали операцию с разницей в одну неделю. Кроме того, они стали питаться по-другому. Картофель на завтрак и пиццу на ужин заменили протеиновые коктейли, рыба, фрукты и овощи.

Результаты стали заметны спустя четыре месяца. Через год после операции им удалось сбросить в общей сложности 95 килограммов. Вес Криса снизился до 91 килограмма, а Нериссы — до 67.

По словам Нериссы, похудение дало им новую жизнь, и теперь они близки как никогда раньше. «Мы активно проводим время с детьми, а также бросаем друг другу вызов в различных физических упражнениях. Сейчас мы бегаем, плаваем и играем с детьми в баскетбол», — рассказывает женщина.

В 2021-м в семье Стюартов появился пятый ребенок. В период беременности Нерисса набрала 17 килограммов, однако уже через три недели после родов женщина смогла вернуться в прежнюю физическую форму. Теперь она уделяет особое внимание поддержанию тонуса.

Ранее в Великобритании 46-летний мужчина, съедавший по 12 бутербродов с ветчиной и беконом в день, рассказал о том, как ему удалось похудеть на 127 килограммов за 15 месяцев. По словам мужчины, дети вдохновили его измениться.