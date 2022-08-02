Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Съедавший по 12 бутербродов с ветчиной в день мужчина похудел на 127 килограммов

Daily Mirror: 46-летний британец похудел на 127 килограммов за 15 месяцев ради детей

Фото: Unsplash

В Великобритании 46-летний мужчина, съедавший по 12 бутербродов с ветчиной и беконом в день, рассказал о том, как ему удалось похудеть на 127 килограммов за 15 месяцев. Об этом сообщает Daily Mirror.

Бывший строитель Иэн Уитмор утверждает, что располнел после того, как лишился работы из-за несчастного случая. Из-за стресса он много ел, каждый день поглощая не менее 12 бутербродов, а также большую пачку чипсов и лапшу быстрого приготовления.

«Я пытался скрыть это от своей семьи — мне было так стыдно, но я не мог остановиться. Я страдал от депрессии и тревоги и практически жил на своем диване в течение нескольких лет. Я так уставал, что у меня не было сил играть с детьми. Я не мог ничего делать», — вспоминает британец. Такой образ жизни отразился на его здоровье, и в 2018 году у него диагностировали сахарный диабет.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

По словам мужчины, дети вдохновили его измениться. Именно благодаря им он отказался от вредных привычек, начал следить за питанием и больше двигаться, и постепенно стал сбрасывать вес. За 15 месяцев Уитмору удалось избавиться от 127 килограммов.

Ранее сообщалось, что 33-летний житель Сингапура Теренс Кох похудел на 35 килограммов за восемь месяцев, занимаясь по видеороликам из интернета. Кох утверждает, что решил сбросить вес, когда узнал о беременности жены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Первое судно из Одессы прошло по «зерновому коридору»
МИД России обвинил Киев в уничтожении «опасных свидетелей» в Еленовке
Захарова призвала Украину обеспечить безопасность судов с зерном
Апартаменты в башнях центра «Москва-Сити» подешевели
Ветрянка и опоясывающий лишай повысили риск болезни Альцгеймера
Латвия признала Россию поддерживающей терроризм страной
Лукашенко заявил о невозможности Сербии усидеть на трех стульях
Пелоси полетит на Тайвань на другом самолете
Съедавший по 12 бутербродов с ветчиной в день мужчина похудел на 127 килограммов
Россиянина заочно осудили на девять лет за вступление в «Азов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.