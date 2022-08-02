Съедавший по 12 бутербродов с ветчиной в день мужчина похудел на 127 килограммов

Daily Mirror: 46-летний британец похудел на 127 килограммов за 15 месяцев ради детей

В Великобритании 46-летний мужчина, съедавший по 12 бутербродов с ветчиной и беконом в день, рассказал о том, как ему удалось похудеть на 127 килограммов за 15 месяцев. Об этом сообщает Daily Mirror.

Бывший строитель Иэн Уитмор утверждает, что располнел после того, как лишился работы из-за несчастного случая. Из-за стресса он много ел, каждый день поглощая не менее 12 бутербродов, а также большую пачку чипсов и лапшу быстрого приготовления.

«Я пытался скрыть это от своей семьи — мне было так стыдно, но я не мог остановиться. Я страдал от депрессии и тревоги и практически жил на своем диване в течение нескольких лет. Я так уставал, что у меня не было сил играть с детьми. Я не мог ничего делать», — вспоминает британец. Такой образ жизни отразился на его здоровье, и в 2018 году у него диагностировали сахарный диабет.

По словам мужчины, дети вдохновили его измениться. Именно благодаря им он отказался от вредных привычек, начал следить за питанием и больше двигаться, и постепенно стал сбрасывать вес. За 15 месяцев Уитмору удалось избавиться от 127 килограммов.

Ранее сообщалось, что 33-летний житель Сингапура Теренс Кох похудел на 35 килограммов за восемь месяцев, занимаясь по видеороликам из интернета. Кох утверждает, что решил сбросить вес, когда узнал о беременности жены.