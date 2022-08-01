Мужчина сбросил 35 килограммов за восемь месяцев и раскрыл секрет похудения

AsiaOne: Теренс Кох сбросил 35 килограммов по советам из интернета

33-летний житель Сингапура Теренс Кох похудел на 35 килограммов за восемь месяцев, занимаясь по видеороликам из интернета. Его секреты похудения раскрыло издание AsiaOne.

Кох утверждает, что решил сбросить вес, когда узнал о беременности жены. За последние 10 лет он располнел на 40 килограммов, а его самооценка сильна упала. Известие о ребенке вынудило его задуматься о будущем. Ему хотелось сохранить здоровье и быть хорошим примером для своего будущего сына, поэтому он взял себя в руки и начал работать над собой.

Кох полностью изменил свой рацион и стал заниматься в тренажерном зале по полтора часа шесть раз в неделю. При этом он не обращался за советом ни к тренерам, ни к диетологам. Что нужно делать для похудения, он узнавал из интернета. «Первые семь месяцев я был очень сосредоточен и придерживался строгой диеты: никакой жареной пищи и сладких напитков, минимум жиров», — рассказывает мужчина. Сейчас он спокойнее относится к питанию и время от времени балует себя любимыми блюдами.

За восемь месяцев ему удалось похудеть со 105 до 70 килограммов и привести свое тело в форму. «В трудные моменты надо бороться с негативными мыслями и постоянно напоминать себе, зачем и для кого ты это делаешь», — уверен Кох.

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