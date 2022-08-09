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Запад обвинили в замалчивании неудобных вопросов по Украине

Экс-президент Чехии Клаус обвинил Запад в пропаганде и замалчивании правды об Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Замалчивание неудобных, но важных вопросов и «оголтелая пропаганда» со стороны Запада не позволяют обычным людям разобраться в настоящих причинах конфликта на Украине. С такими обвинениями к западным странам выступил экс-президент Чехии Вацлав Клаус в интервью iDnes.

«Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине — путь к новому рабству и несвободе. Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии», — обвинил политик в замалчивании правды страны Запада.

Клаус отметил, что ранее западные лидеры умышленно не захотели обсуждать продвижение НАТО на восток с Москвой, но при этом сейчас обвиняют Россию в агрессии и захватнических амбициях. По его мнению, «диктат единственной правильной и верной европейской позиции» чрезвычайно опасен для гражданских свобод и развития Европы в целом.

Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь с помощью картинки высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии. «Democracy or democrazy ("демократия или демосумашествие" — прим. "Ленты.ру")», — написал дипломат, приложив картинку с изображениями конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, в которых США декларировали, что используют силу на благо демократии и демократических режимов.

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Виктория Кондратьева
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