Китайский МИД в очередной раз высмеял лицемерие Запада

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь с помощью картинки высмеял лицемерие Запада

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь с помощью картинки высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии. Соответствующая запись появилась в его аккаунте в Twitter.

«Democracy or democrazy («демократия или демосумашествие» — прим. «Ленты.ру»)», — написал дипломат, приложив картинку с изображениями конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, в которых США декларировали, что используют силу на благо демократии и демократических режимов.

Ранее бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели экспериментальные тактические игры, в которых выяснилось, что Военно-морские силы Китая обладают превосходством над флотами Японии и Соединенных Штатов и способны потопить большую часть из них.

До этого глава МИД Тайваня Джозеф У заявил, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров стал лишь «предлогом» для проведения Китаем широкомасштабных военных учений у его морских границ. По словам главы внешнеполитического ведомства, за этими маневрами стоит намерение Пекина «изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе».