ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост под Херсоном

Администрация Херсонской области: ВСУ не повредили Антоновский мост при последнем обстреле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Антоновский мост через Днепр под Херсоном. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

По его словам, мост не получил повреждений при последнем обстреле со стороны украинских военных. «[Во время последнего обстрела] прилетело в то же место, где уже была дыра, ее начали ремонтировать. Они стреляют по координатам», — отметил Стремоусов.

8 августа замглавы администрации Херсонской области сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту. Он уточнил, что это не привело к критическим разрушениям и несущие элементы транспортного перехода не пострадали.