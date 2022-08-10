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Стало известно о планах привлечь турецкую компанию в газовый проект России

«Коммерсантъ»: НОВАТЭК закажет у турецкой Karpowership электростанцию для «Арктик СПГ-2»

Фото: Pixabay

НОВАТЭК закажет у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию для энергоснабжения первой линии завода «Арктик СПГ-2». О таких планах стало известно «Коммерсанту».

По информации издания, решение было принято после того, как американская Baker Hughes прекратила обслуживание оборудования СПГ-проектов в России. Предполагается, что электростанция будет работать на газопоршневых двигателях, ее мощность составит 300–400 Мегаватт.

Однако источники издания не уточнили сроки строительства плавучей ТЭС. Они полагают, что такой же вариант энергоснабжения могут принять для второй и третьей линий СПГ-завода.

В начале августа стало изестно, что американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes планирует до конца года продать свой российский бизнес местному руководству. Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая бренд. Местному руководству перейдут все текущие активы и обязательства. Планируется, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года.

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Марина Совина
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