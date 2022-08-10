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Блогерша показала небритую подмышку в танце и озадачила фанатов

Жительница Лондона Лили показала небритую подмышку в открытом платье и удивила фанатов

Кадр: @lily90pi / TikTok

Жительница Лондона Лили (фамилия неизвестна) удивила фанатов своим отказом от эпиляции. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом lily34xgg запечатлела себя на камеру в открытом синем платье с глубоким декольте бренда Fashion Nova. В танце под музыку девушка подняла руку и показала небритую подмышку. Решение британки не удалять волосы на теле озадачило поклонников, поскольку ранее на ее коже не было растительности.

Упомянутый ролик набрал более 19,4 тысячи просмотров. Пользователи сети принялись восхищаться новой особенностью внешности блогерши. «Великолепно! Прекрасные волосы», «Соблазнительно», «Очень грациозна», — писали юзеры.

В июле жительница США рассказала, как разбогатела на продаже фото с небритыми подмышками на платформе OnlyFans. Известно, что 20-летняя американка училась на психолога, однако бросила колледж и стала моделью. Манекенщица сообщила, что отказалась от эпиляции подмышек и зоны бикини до того, как зарегистрировалась на сайте. Модели с растительностью на теле, по ее словам, пользуются большой популярностью.

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Карина Черных
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