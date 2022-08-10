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В России задумали ввести льготы на ввоз авто из-за границы

«Известия»: Госдума России рассмотрит законопроект о льготах на ввоз авто из-за границы

Фото: Pixabay

Госдума России задумала рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы для некоторых категорий граждан. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, при одобрении проекта новый порядок растаможки авто вступит в силу с 1 января 2023 года. В тексте законопроекта говорится, что после выпуска автомобиля в обращение уплаченные при таможенном декларировании таможенные пошлины являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета.

При этом законопроект предполагает, что льготы могут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. Однако указывается, что льготная растаможка будет доступна только один раз.

Ранее сообщалось, что владивостокские таможенники за семь месяцев этого года года оформили 78 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами. Они зафиксировали рост на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего машин было ввезено в июле — более 15 тысяч.

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Марина Совина
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