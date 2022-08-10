Биолог объяснила странное течение коронавируса у Байдена

Биолог Анча Баранова объяснила странное течение коронавируса у президента США Байдена

Странное течение коронавируса у президента США Джо Байдена, когда тот то заболевал, то выздоравливал, объясняется «паксловидным отскоком». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

По словам Барановой, «паксловидным отскоком» называется эффект от препарата, которым лечили главного инфекциониста США Энтони Фаучи и Джо Байдена.

«Это когда после положительного теста вы получили отрицательный, а потом, через минимальный промежуток времени, — снова положительный. Сейчас это связывают с препаратом "Паксловид"», — рассказала «Ленте.ру» биолог.

Баранова отметила, что при лечении «Паксловидом» такой эффект наблюдается наблюдается в 10-15 процентах случаев. Также профессор предположила, что организму Байдена могло не хватить той лекарственной схемы, которую применяют у пациентов его возраста.

«В случае с "Паксловидом" была испытана укороченная пятидневная схема лечения, а не традиционная семидневная. Возможно, многим пациентам, особенно пожилым, этой дозы не хватает», — подытожила Баранова.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент получил положительный тест на коронавирус. Она заверила, что симптомы проявляются умеренно и политик продолжает работу в дистанционном режиме.

Байден также заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой. Президента США пропил пятидневный курс препарата «Паксловид», получил отрицательный результат теста, но вскоре был вынужден вернуться на карантин, так как тест вновь выявил заболевание.