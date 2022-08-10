Аксенов сообщил о выплатах пострадавшим от детонации боеприпасов в Крыму

Аксенов заявил, что пострадавшим в Новофедоровке выплатят от 10 до 100 тысяч рублей

Жителям поселка Новофедоровка, чье имущество пострадало в результате детонации боеприпасов на аэродроме в Крыму, выплатят компенсации в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что в крымском поселке в результате взрывов оказались повреждены 63 многоквартирных дома. Кроме того, пострадали 20 коммерческих объектов, отметил Аксенов.

Глава полуострова допустил, что на ликвидацию последствий инцидента в Новофедоровке уйдет 10 дней.

Ранее Аксенов сообщил, что в Новофедоровке ввели режим ЧС муниципального масштаба после взрывов на аэродроме. Он уточнил, что число пострадавших при инциденте на аэродроме в Крыму возросло до 14.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа. Погиб один человек — им оказался 58-летний местный житель. В Минобороны сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы.

Позднее источник в Минобороны рассказал РИА Новости, что признаки или улики «намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва» на аэродроме отсутствуют. В ведомстве заявили, что в качестве основной причины взрывов боеприпасов на аэродроме рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.